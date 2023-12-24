زيلينسكي يشكر ألمانيا وفنلندا وهولندا على المساعدات العسكرية

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر إلى كل من ألمانيا وفنلندا وهولندا على المساعدات العسكرية التي قدموها لكييف في التصدي للهجوم الروسي.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو، إن ألمانيا زودت بلاده بدبابة مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" وقذائف مدفعية من عيار 155 وأسلحة ضرورية أخرى.

كما قدمت ألمانيا إلى أوكرانيا نظام باتريوت الأمريكي للدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن وجود نظام دفاع جوي يعمل بشكل جيد هو المفتاح لإنهاء الحرب.

وتسعى أوكرانيا أيضا إلى استعادة السيطرة على مجالها الجوي من خلال مقاتلات /إف-16/ التي تم التعهد بإرسالها العام المقبل. وقال زيلينسكي إن نظام الدفاع الجوي الحالي أثبت مؤخرا فعاليته في صد المسيرات والصواريخ الروسية. وأضاف أيضا أنه تم إسقاط قاذفات قنابل مقاتلة.

وأضاف: "القدرة على إسقاط الطائرات المقاتلة الروسية هي أحد مفاتيح إنهاء هذه الحرب بشكل عادل، وأود أن أشكر جميع الشركاء الذين يدعموننا بالفعل ويعدون الخطوات اللازمة للمساعدة في العام المقبل".

كما أعرب زيلينسكي عن شكره لكل من هولندا وفنلندا على وجه الخصوص، اللتين أرسلتا حزم مساعدات إضافية يبلغ مجموعها 100 مليون يورو (110 مليون دولار). ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.