أول مطعم في العالم يعمل به طهاة وجرسونات آليون

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 04:35 ص

اعتدنا عند الجلوس بأحد المطاعم أن يأتي إلينا رجل أو امرأة حسنة المظهر ترتدي زي المطعم المطبوع عليه شعاره، ولكن مع تطور العصر ووسائل التكنولوجيا فالأمر اختلف تمامًا، حيث استعان مطعم "CaliBurger" في باسادينا بكاليفورنيا بطهاة آليون ليقلبون البرجر عند طهيه ويحضرون البطاطس المقلية للزبائن، وبهذا يكون أول مطعم فى العالم يستعين بطهاة آليون، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويعمل روبوت طهي والحاصل على براءة اختراع ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويسمى Flippy.، بالمطعم وأكد صانعيه على أن " CaliBurger "هو أول مطعم في العالم تتم عمليات الطلب والطهي بشكل آلي بالكامل، و" Flippy "، هو المسئول عن قلى قطع الدجاج والبطاطس المقلية، ويقوم زميله الطاهى الآلى الذى يدعى "BurgerBot" بشواء الفطائر، ويقوم الإنسان الآلي الآخر " PopID "، بنظام الدفع البيومتري، بتلقي الطلبات من العملاء.

وحصل Flippy على وظيفته الأولى في تحضير الوجبات السريعة في عام 2017، حيث قدم خدماته في 50 مطعمًا من مطاعم CaliBurger بعد التدريب.

وكانت الشركة تتوقع افتتاح CaliExpress by Flippy هذا الشهر، وفقًا لمجلة Forbes، لكن متحدثًا باسم الشركة أخبر أن موقع باسادينا سيتم "افتتاحه قريبًا" في عام 2024.

وكان صرح روب كاربنتر، مؤسس شركة Valyant AI، لشبكة Fox News في شهر مايو الماضي، أنه من المحتمل فقدان الملايين لوظائفهم خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، حيث تحل الروبوتات وأكشاك الكمبيوتر محل معظم أدوار الوجبات السريعة.

وقال رائد أعمال الذكاء الاصطناعي: "سنشهد قفزة الذكاء الاصطناعي من مرافق المعالجة والتصنيع في المكاتب الخلفية إلى الوظائف التي تواجه المستهلك، والواجهة الأمامية، والوظائف التقليدية المخصصة للإنسان فقط".