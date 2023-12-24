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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة 5 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بالصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بمحيط مركز الصف، لسؤالهم عن ملابسات الحادث كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

كان مسؤول غرفة عمليات تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد بوابة حلوان.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه 15 مايو، ما أسفر عن سقوط 5 مصابين.


ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة ٥ أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص الصف