التصريح بدفن جثة سيدة صدمها قطار بالبدرشين

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة صدمها قطار أثناء عبورها قضبان السكك الحديدية بالبدرشين، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.



دهست على القضبان

تبين من خلال التحريات، أن السيدة المتوفاة، تعرضت للدهس من القطار أثناء عبورها مسرعة من مزلقان البدرشين د، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.



كان مأمور قسم شرطة البدرشين تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بالمزلقان.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع سيدة صدمها القطار في أثناء عبورها قضبان السكك الحديدية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.