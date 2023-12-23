القبض على المتهمين بقتل عريس الخانكة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهمين بقتل الشاب محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف إعلاميا بعريس الخانكة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بمصرع الشاب محمد احمد وشهرته "موزة" إثر قيام ثلاثة اشخاص باطلاق اعيرة نارية عليه أودت بحياته.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب الواقعة أصدرت جهات التحقيق قرارها السابق.

وكشفت أسرة المجني عليه، أن المتهمين قتلوه غدرا لتشابه أسمه مع إسم شاب في العائلة عاكس إحدى الفتيات، كما أشاروا أنه متزوج منذ 25 يوماً فقط وأنه ليس له علاقة بالواقعة.

وشيع أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.