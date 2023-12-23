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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عمليات التوغل البرية داخل قطاع غزة أو القصف المباشر من خلال الطائرات الحربية؛ لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتوقف في حربه على غزة إلا بعد القضاء على حركة حماس، كما يروج دائما من خلال خطابات الحكومة الإسرائيلية.


وأكدت أبو شمسية، خلال مداخلة بالفيديو مع قناة القاهرة الإخبارية ، أن هناك العديد من الخسائر الجديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المباشرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.


 

دانا أبو شمسية القاهرة الاخبارية القدس المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي