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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شخص توفى فى حادث ببنها

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بمركز بنها التحقيقات حول وفاة شخص إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على جانب الطريق أمام قرية كفر الحصة عقب خروجه من المسجد، حيث فوجئ بقيام سائق بالاصطدام به فلقي مصرعه في الحال
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة مركز بنها حال خروجه من مسجد على الطريق.

بالفحص تبين أن المتوفي لقي مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد، وجرى نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات.

فيما تمكنت أجهزة الأمن من فتح الطريق عقب وقوفه بسبب تجمهر الأهالي عقب الحادث وجاري التحقيق في الواقعة.

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