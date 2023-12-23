خبير يوضح استراتيجية الدولة للتحول للطاقة النظيفة

كشف الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، عن استراتيجية الدولة للتحول للطاقة النظيفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدولة منذ فترة طويلة تهتم بالتحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة والنظيفة والتي كانت موجودة في استراتيجيات سابقة وفي الاستراتيجية الحالية.

وأضاف أنه تم وضع أهداف محددة في إنتاج الطاقة المتجددة بنسب كبيرة قد تصل إلى 42% من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، وعلي رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار الهيدروجين الأخضر من المستخدامات القليلة التي تخرج ابنعاثات كبيرة، لأن الهيدروجين الأخضر ينتج من تحليل الطاقة الشمسية من وإخراج المياه منها.