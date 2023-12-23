الدوري الإنجليزي.. لوتون تاون يفجر مفاجأة أمام نيوكاسل

فجر فريق لوتون تاون، مساء اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط نيوكاسل يونايتد في فخ الهزيمة بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب طريق كينيلورث، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم لوتون تاون بهدف للا شئ على نيوكاسل في الشوط الأول، الذي شهد تضامن لاعبي الفريق الصاعد حديثًا إلى البريميرليج مع زميلهم توم لوكيير الذي سقط في مباراة بورنموث الأسبوع الماضي، مصابًا بأزمة قلبية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، أندروس تاونسيند في الدقيقة 25 من صناعة روس باركلي، ليحتفل برفع قميص لوكيير دعمًا له في وعكته الصحية.

وحافظ الفريق الصاعد حديثًا إلى البريميرليج على تقدمه في النتيجة أمام الماكبايس، ليحقق مفاجأة على نيوكاسل، الذي يقدم مستويات مميزة للموسم الثاني على التوالي.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة، يحتل بها المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع لوتون تاون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط.