أستاذ علوم سياسية: المفاوضات ستكون الحل النهائي للأزمة الروسية الأوكرانية

كشف الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني".

وأضاف، أن المفاوضات ستكون الحل النهائي للأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لن تكون في المرحلة الحالية كما ينتظره الجميع، موضحًا أنه من خلال قراءة السياسية الخارجية الأمريكية المتخبطة في أكثر من ملف دولي في المف الأوكراني وملف العدوان الصهيوني على غزة.

وتابع: “حتي اليوم، هناك تورط واضح للولايات المتحدة في مغامراتها وتوظيفها السياسي والدولي في العام والنصف الماضي”.