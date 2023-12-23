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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قيادات الغزل والنسيج يبعثون ببرقية تهنئة للرئيس السيسي لفوزه بالإنتخابات الرئاسية

عبدالفتاح إبراهيم
عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابةالعامة للعاملين بالغزل والنسيج
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 بعث الاف من عمال الغزل والنسيج اليوم السبت برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بالإنتخاباتى الرئاسية، مجددين كامل الدعم  للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إستكمال مسيرة العطاء والإنجازات.

وتقدم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن والغزل والنسيج،  بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديد ثقة الشعب المصري العظيم فيه لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم.


وأضاف إبراهيم، أن المصريين بهذه الصورة المشرفة، التى بدت واضحةً خلال هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري، أثبتوا للعالم كله، وعيًا راشدًا، وإدراكًا عميقًا بحجم التحديات، وحجم ما تحقق من إنجازات فى زمن قياسي، واختاروا طريق البناء والتنمية والعمران؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها واستقرارها، والحفاظ على مكتسباتها، وصون أمنها القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.


كما عبر الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عن خالص امتنانه العميق وشكره الصادق لجميع العامليين في صناعة الغزل والنسيج على تفانيهم وإخلاصهم، معرباً  عن فخره بما صنعه عمال الغزل والنسيج من مشهد حضاري بمشاركتهم الكبيرة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية، والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية والبناء.


وقال عبد الفتاح إبراهيم إن النقابة العامة أطلقت على عام 2024 عاماً للنقاش والحوار بين  القيادات النقابية وبدون خطوط حمرا، وذلك حرصا منها على التنوير والتثقيف، كما تحرص على تنظيم العديد من الورش والندوات بشكل دوري للعاملين في الغزل والنسيج بهدف التوعية والتثقيف حول كيفية المفاوضه الجماعية، وماهي الحقوق والواجبات التي تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية.

وأضاف أن نقابة الغزل والنسيج ستظل عصيه علي كل متأمر وفاسد، وستظل بيت العمال الكبير فاتحه أبوابها للجميع، وليعلم الجميع ان نقابة الغزل والنسيج هي لكل العامليين بالقطاع تدافع عنهم وتساندهم وتنصحهم وترشدهم وتعلمهم كيف يحافظون علي حقوقهم وكيف يستردونها.

 

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