رياضة النواب تهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه

تقدم النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وجماهيره الغفيرة بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد سويلم، في برقية بعثها لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومجلس الإدارة، أن جماهير الكرة المصرية تشعر بالفخر بفوز الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وذلك تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من المنظومة الرياضية بالنادي.

وقال سويلم: إن الانتصارات التي تحققها الأندية الرياضية، تعكس الاهتمام الكبير الذي قدمته القيادة السياسية للمنظومة الرياضية في مصر مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للرياضيين ما لم يقدمه أي رئيس آخر.