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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رياضة النواب تهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه

ثروت سويلم عضولجنةالشباب
ثروت سويلم عضولجنةالشباب و الرياضة بمجلس النواب
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تقدم النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وجماهيره الغفيرة بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد سويلم، في برقية بعثها لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومجلس الإدارة، أن جماهير الكرة المصرية تشعر بالفخر بفوز الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وذلك تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من المنظومة الرياضية بالنادي.

وقال سويلم: إن الانتصارات التي تحققها الأندية الرياضية، تعكس الاهتمام الكبير الذي قدمته القيادة السياسية للمنظومة الرياضية في مصر مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للرياضيين ما لم يقدمه أي رئيس آخر.

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