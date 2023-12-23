وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يُدشنان مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب بالشرقية

اطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب عالية الإنتاجية لصغار المربين وشباب الخريجين وذلك من داخل مصنع هيلثي ميلك لصناعة وإنتاج المواد الغذائية بقرية التلين التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح .

وخلال كلمته هنأ وزير الزراعة الرئيس السيسي بثقة الشعب المصري في قيادة مصر لفترة رئاسية جديدة مؤكداً ان هذه الثقة جاءت نتيجة للإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية .

أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ان نتيجة الانتخابات ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة موجهاً الشكر إلى شعب الشرقية الذي خرج بمظهر مشرف خلال الانتخابات الرئاسية لتأييد الرئيس.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مبادرة إحلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هذه مشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي او الحيواني أو الداجنى ، مشيراً إلى تحقيق طفرة إنتاجية في مثل هذه المشروعات ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة بتحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والالبان قائلاً ان الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية وقامت بانتاج أكثر من 4 مليون جرعة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنمية الثروة الحيوانيه كل ذلك يأتي في إطار المشروع الكبير حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة انه بالإضافة إلى الإهتمام بالسلالات المحلية تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الانتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزراعين والمربين مضيفاً ان المشروع الذى نحن بصدده اليوم يأتي في ضوء تشجيع الدولة لكبار المنتجين والمستثمرين لإستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت اشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي ثم توزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة ويقوم المستثمر بتوفير الإعلاف والرعاية البيطرية ثم يتعاقد معهم على شراء انتاجهم من الألبان ولذلك فهذه مشروعات متكاملة بين المستثمر وصغار المربين.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سوف يشترون هذه الرؤوس.

وأضاف ان هذا المشروع يحقق عدة فوائد منها توفير سلالات محسنة لصغار المربين والمزارعين ثم يقوم المستثمر بمتابعتهم ويوفر لهم الامصال واللقاحات والاعلاف والتدريب والتامين على الرؤوس والاشراف البيطري الكامل كما يشترى منهم الألبان والولادات وبالتالي المشروع يوفر للمربي دخل إضافي كما يسهم في توفير فرص عمل بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية المحلية من اللحوم والالبان.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا المشروع يعتبر باكورة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص والتي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين.

وقال : أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اننا نحلم للمواطن المصري بتقديم أفضل الخدمات والمشروعات في كل المجالات والتفكير خارج الصندوق وتقديم مشروعات عملية على أرض الواقع وافكار فيها ابتكار وريادة أعمال ولا يوجد سقف لطموحاتنا من أجل المواطن.

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تُعد سلة الغذاء المصرية لما تمتلكه من مساحات خضراء شاسعة أهلتها ليتنوع بها المحاصيل الزراعية لافتاً إلى أنه نظراً لاعتماد الإنتاج الحيواني على الإنتاج الزراعى حيث الحصول على الغذاء اللازم لتربية رؤوس الماشية والأغنام والمساحات الخضراء اللازمة للرعي فقد سعت المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية لامتلاكها الكثير من المقومات حيث عدد المزارع والإمكانيات التي تؤهلها لمضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان وبالأخص مشروع البتلو والذى أطلقته وتتبناه وزارة الزراعة المصرية لدعم صغار المزارعين ومنحهم قروض تصرف من بنك التنمية والإتمان الزراعي.

أوضح المحافظ ان ما تشهده المحافظة من توسع في الإنتاج الحيوانى سواء بالتربية أو من خلال مشروعات التسمين للمؤسسات العاملة في المجال وربط الإنتاج بإقامة مشروعات الصناعات الغذائية ذات الصلة والتي تعتمد في أساسها على الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان يعطى مؤشراً إيجابياً لأن تتصدر الشرقية محافظات الجمهورية في هذا المجال ، والذى من شأنه تعظيم الإنتاج الوطني وتقليل الفجوة بين ما ينتج محلياً وما يتم استيراده من الخارج بالإضافة الى توفير فرص عمل لصغار المربين .

واضاف المحافظ ان ما تتبناه الحكومة المصرية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية وتعزيز ذلك الجهود له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومن ثم توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضح علاء فاروق رئيس مجلس اداره البنك الزراعي المصري أن البنك يقدم الدعم والتمويل اللازم بفائدة 5% لصغار المربين وشباب الخريجين يتم تحصيل 20% والباقي علي دفعات شهرية لمده 60 شهراً وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامه رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 بفتح باب أمل جديد لهم لافتاً إلي أنه سيتم تعميم التجربة علي باقي محافظات الجمهورية.

بينما رحب محمد مصطفي لطفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هيلثي ميلك للصناعات الغذائية بزيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ الشرقية للشركة وتدشين مبادرة احلم والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في الإنتاج الحيواني من خلال تحسين السلالات الحيوانية واقامة مشروعات لصغار المربين وشباب الخريجين تساهم في توفير فرص عمل حقيقية لهم .

وعلي هامش فعاليات تدشين المبادرة قام وزير الزراعه واستصلاح الأراضي ومحافظ الشرقية ومرافقوهم بتفقد مزرعة المواشي بجمعية التلين التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح والمقامة على مساحة 30 فدان تستوعب حوالي 2500 رأس ماشية ومجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يومياً من الألبان ومشتقاته كما تفقدوا المحجر البيطري الذي يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة.

شارك في تدشين المبادرة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري ونواب البرلمان.