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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق كفر الحصة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على جانب الطريق أمام قرية كفر الحصة عقب خروجه من المسجد، حيث فوجئ بقيام سائق بالاصطدام به فلقي مصرعه في الحال.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة مركز بنها حال خروجه من مسجد على الطريق.

بالفحص تبين أن المتوفي لقي مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد، وجرى نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات.

فيما تمكنت أجهزة الأمن من فتح الطريق عقب وقوفه بسبب تجمهر الأهالي عقب الحادث وجاري التحقيق في الواقعة.

اصطدام سيارة أمن القليوبية صدمته سيارة مسرعة لقي شخص مصرعه