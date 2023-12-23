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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

توضيح من منتجة فيلم "عيسى" بعد تأجيل عرضه في مصر

عيسى
عيسى
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أصدرت منتجة فيلم "عيسى" بيانا لتوضيح سبب عدم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وفق الجدول المعلن سابقا.. وجاء في نص البيان ما يلي:

تم تأجيل عرض فيلم عيسى داخل مصر ووضع خطة توزيعية بديلة للفيلم بعدما تم تقديمه للرقابة منذ وقت للحصول على تصريح لطرحه ضمن برنامج عرض خاص بأفلام المخرج مراد مصطفى فى السينما؛ وعلى هذا نحن مازلنا في انتظار الحصول على الموافقة من الرقابة لعرض الفيلم في وقت قريب داخل مصر كما مخطط له توزيعيًا.

يذكر أن "عيسى" هو الفيلم الرابع لمراد وعرض عالميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة هذا العام وحصل على جائزتين ضمن ٣٠ جائزة فاز بهم بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى ٩٠ مهرجان دولى حتى الآن، ونحن نأمل أن نستكمل رحلة الفيلم بعرضه فى المهرجانات والعروض الخاصة داخل مصر ومشاركته مع الجمهور المصري المحب للسينما والفن.

عيسى مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير مراد مصطفي