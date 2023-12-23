شهر الصدمات والأحزان داخل الوسط الفني.. وفاة 5 مشاهير في أقل من أسبوعين

يعيش الوسط الفني حالة من الحزن والصدمة الشديدة بسبب كثرة حالات الوفاة المتتالية خلال الفترة الماضية، حيث شهدت الفترة الماضية 5 حالات وفاة في فترة زمنية قصيرة، كانت البداية من وداع صلاح رمزي الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء 22 نوفمبر بعد صراع مع المرض، ثم الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، بعد ذلك رحيل الفنان طارق عبدالعزيز يوم الأحد 26 نوفمبر إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتوالت الأحزان والصدمات في الوسط الفني بعد وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور بعد تعرضه لحادث سير مروع ثم رحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي.

يبدو أن شهر ديسمبر سوف يطلق عليه نجوم الوسط الفني "شهر الوداع والأحزان"، حيث إنه شهد نهاية الكثير من نجوم الوسط الفني على مدار السنوات الماضية، مثل وفاة الإعلامي مفيد فوزي، الفنانة برلنتي عبد الحميد، الفنان صلاح قابيل، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم وغيرهم من المشاهير.

صلاح رمزي

تعرض صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي لوعكة صحية شديدة، تسببت في حدوث غيبوبة لمدة عامين ولم تتحسن حالته الصحية، حيث كتب شقيقه في 4 أغسطس من عام 2022، منشورًا عبر إنستجرام قائلًا: "شقيقي صلاح متواجد في المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدًا، وذلك نتيجة التهاب في أنسجة المخ أدخلته في غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أي عملية جراحية في الوقت الحالية، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل".

وساءت حالته الصحية من نفس الشهر في يوم 25، ولفت الفنان شريف رمزي إلى تدهور الحالة الصحية لدى شقيقه صلاح رمزي الذي مازال في حالة غيبوبة تامة، وفي يوم 22 نوفمبر من عام 2023، أعلن شريف رمزي وفاة شقيقه بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان، واحتل هذا الخبر الترند وسط حالة من الحزن والأسى الشديد بين الوسط الفني وعائلته ومحبيه.

كان يشعر المخرج صلاح رمزي بأن العمر لم يتبقى الكثير منه، حيث كتب رسالة مؤثرة تحمل الكثير من المعاناة مع مرض السرطان، وقال خلالها: "نحن من أكثر الناس حظًا على الأرض، فاحمد الله على ذلك، الموت ليس النهاية، ولكن بداية الحياة".

صلاح رمزي مع شقيقه شريف رمزي

عثمان محمد علي

توفى الفنان القدير عثمان محمد علي عن عمر يناهز 88 عام بعد تعرضه لجلطة في المخ، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا عظيمًا فهو صاحب عدد من الألقاب أبرزها "رائد الأداء التمثيلي جوهرة الفن".

وقع خبر وفاة الفنان عثمان محمد علي كالصاعقة على ابنته الفنانة سلوى عثمان، وأوضحت ذلك قائلة: "بابا جاتله جلطة في المخ تاني كلمني وقالي، سمعت منه في المكالمة جملة غريبة جدًا (خلي بالك من نفسك يا سلوى) هو كان يودعني".

قدم الفنان عثمان محمد علي أعمال فنية كثيرة وكان آخر هذه الأعمال مسلسل "حي السيدة زينب" الذي تم عرضه في عام 2021، من بطولة الراقصة دينا وسوسن بدر ومحمود عبد المغني وفراس سعيد وأشرف عبد الغفور ولبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

عثمان محمد علي

طارق عبدالعزيز

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز حيث وصفه البعض "بالرحيل الهادئ والمفاجئ"، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تصوير أحدث أعماله الفنية "وبقينا اتنين" مع الفنان شريف منير وعدد كبير من نجوم الفن.

عاش الفنان شريف منير اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز، حيث كان المشهد الأخير في حياته كان مشهدًا تمثيليًا بدأ تصويره في منتهى الحيوية والنشاط، ولكن مع إعادة المشهد مرة أخرى فوجئ الجميع بشكل طارق عبدالعزيز يتغير، وطلب أن يستند على الفنان شريف منير، وقعد على أقرب كرسى وسند رأسه على أحد الذين يحاولون إسعافه، وعندما سأله منير: "مالك يا طارق".. قال: "مش قادر أقف على رجلي"، وبعد أن فشلت محاولات الإسعاف وضع شريف منير أذنه على صدره فلم يسمع نبضات القلب، وانتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى.

تعرض الفنان الراحل طارق عبدالعزيز للعديد من الأزمات الصحية مثل إصابته بخلع في الكتف عام 2018، ولكن كانت الأزمة الحقيقة خاصة بالقلب، وخضع لأكثر من مرة لتركيب دعامات وقبل وفاته بفترة قليلة خضع للمرة الثانية لعملية قسطرة في القلب.

طارق عبدالعزيز

أشرف عبد الغفور

صدمة تلي الأخرى في الوسط الفني بعد رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر تعرضه لحادث سير مروع مع زوجته، ولفظ أنفاسه الأخيرة بين يدي حب عمره، هذا الزواج الذي استمر ما يقرب من 55 عام.

جمع بين الثنائي أشرف عبد الغفور وزوجته قصة حب كبيرة، حيث إنه كشف في وقت سابق عن ذلك، وقال: "أنا متجوز بنت عمي، هى اسمها فاطمة، إحنا تلقينا كل الصدمات اللي كانت بين العيلتين، عمي توفى وهى عندها 3 سنين فكانت المشاكل بين مامتها وبين أبويا واحنا اللي اتحطينا في المشكلة لكن بالإرادة والحب تغلبنا عليها".

وأضاف: "كنت في المعهد العالي للسينما لما ابتدوا يسيبوا المكان اللي كانوا ساكنين فيه في حدائق القبة وانتقلوا الجيزة جنبنا وبدأت المسائل تقرب بعد ما كنا منقطعين وأنا بدأت انشق عن هذا الانقطاع وازورهم بالتدريج و نشأت بالتدريج قصة الحب اللي كانت متقابلة بين الطرفين بالرفض، لكنها واحدة في جمالها بيتقدم لها طوابير للخطاب والعرسان طول الوقت وحالتهم أحسن مني بمراحل كتير جدا وانا مكانش عندي أي حاجة خالص و ارتبطنا ببعض في النهاية واتجوزنا وده كان مكون أساسي إنه يخلص عائلة كويسة".

أشرف عبدالغفور

ناهد فريد شوقي

غيب الموت المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، وأعلن خبر الوفاة الفنانة آية سماحة زوجة ابنها قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت الى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أفنت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي حياتها للفن، حيث قدمت عدد من الأعمال الفنية المؤثرة في تاريخ الفن حتى وقتنا هذا ومن أبرزها: "هيستريا، من نظرة عين، اللعبة الأمريكاني، لن أعيش في جلباب أبي، لقمة القاضي، نونة الشعنونة، امرأة آيلة للسقوط".

وودع نجوم الوسط الفني ابنة الأكابر المنتجة ناهد فريد شوقي من خلال رسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تشييع الجثمان مع رفع شعار كامل العدد في حضور عدد كبير من الفنانين.