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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إجراء مهم من نقابة المعلمين للمقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم

مسابقة المعلمين
مسابقة المعلمين
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أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تنفيذ إجراءً جديدا للتيسير على المقبولين فى مسابقة ال 30 ألف معلم السنة الأولى، للحصول على عضوية النقابة، بعد تسلمهم العمل فعليا في  المدارس.

وأوضح نقيب المعلمين أنه تم توجيه أعضاء اللجان النقابية فى جميع المحافظات، بالنزول إلى مقرات الإدارات التعليمية، واتاحة استمارة العضوية وتلقى الأوراق المطلوبة، والتأكد من استيفاء كافة البيانات  حتى تسليم الكارنيهات، وذلك تيسيرا على المعلمين الجدد.

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تواصل فرعيات نقابة المعلمين ولجانها النقابية فى المحافظات، بمسئولى المديريات والإدارات التعليمية، لتعريف المعلمين الجدد بالاجراء الجديد للحصول على كارنية نقابة المهن التعليمية، بهدف تجهيز الأوراق المطلوبة، لسرعة استخراج الكارنيه.

وأشارت نقابة المعلمين إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج عضوية النقابة هى، صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات مرتب،وبيان حالة موثق من الإدارة التعليمية، وصحيفة أحوال معتمدة.

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