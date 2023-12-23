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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تتعهد بتقديم 9 ملايين دولار لدعم المنكوبين جراء الفيضانات في الصومال

بريطانيا
بريطانيا
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أعلنت بريطانيا اليوم السبت، أنها تتعهد بتقديم 9 ملايين دولار للمساهمة في برنامج تمويل مخاطر الكوارث في إفريقيا التابع لبنك التنمية الإفريقي، والذي تنفذه هيئة الكوارث الوطنية بجمهورية الصومال الفيدرالية لمساعدة المنكوبين جراء الفيضانات التي ضربت محافظات الصومال.
وذكرت وكالة أنباء الصومال (صونا) اليوم، أن هذا التبرع المالي يساعد هيئة الكوارث الوطنية لإغاثة المنكوبين جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، وقد شكر رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله، بريطانيا حكومة وشعبا على الدعم المتواصل للشعب الصومالي.
 

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