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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل المعلمين المشاركين في المنتدى الرابع للدراسات العربية

رضوان يستقبل المعلمين
رضوان" يستقبل المعلمين والمعلمات المشاركين في المنتدى الراب
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 إستقبل  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم، فريق شمال سيناء من ملتقى التعليم أولًا  تحت عنوان (انا عربى)  بالتعاون مع مؤسسة الملكة رانيا لتدريب المعلمين  وشركة سلاح التلميذ للنشر، تنفيذًا لتوجيهات  الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
وقد شارك الفريق ٤٠ معلم لغة عربية من شمال سيناء  وياتى هذا الملتقى كل عام احتفالا باليوم العالمى للغة العربية  والاهتمام بها وتدريسها.. وقد دارت الحوارات والمناقشات حول الهوية العربية وتدريس اللغة العربية في مدارسنا.. وكانا ضيفا حفل الختام كاحد المهتمين باللغة العربية فى مصر والوطن العربي كلا من الإذاعي جمال  الشاعر والدكتورة درية شرف الدين وزير الثقافة سابقا والمذيعة الشهيرة  وقد قدم المعلمين المشاركين في المنتدى الشكر والتقدير  لوكيل الوزارة لاختيارهم مما أدى إلى اكتسابهم بالمعلومات والخبرات.
 وقد أشاد إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بمدى الإلتزام والجدية من معلمي شمال سيناء المشاركين في المنتدى التعليمي وأنه تم اختيارهم بعناية ودقة شديدة وأنهم كانوا عند حسن الظن جميعًا وعلى قدر المسئولية وظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف. 
وقال وكيل الوزارة بأن الهدف من مشاركة معلمي شمال سيناء هو عودة المعلمين بالمحافظة للاشتراك في المؤتمرات والمنتديات والتدريبات علي مستوي الجمهورية وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة واكتساب الخبرات والمعلومات والأفكار الجديدة، ونشرها كلا في مدرسته.
وقد أشاد بالحماس الذي شاهده بين هؤلاء المعلمين وإظهار الجانب الإيجابي من الاستفادة من المنتدى.

الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم العالمي للغة العربية حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء وزير التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني