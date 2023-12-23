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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع مواطن دهسًا تحت عجلات قطار ركاب في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حادث مأساوي راحه ضحيته مواطن بالعقد الخامس من العمر إثر إصطدام قطار ركاب بخط ( القاهرة - الأسكندرية) بالقرب من مزلقان السعرانية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد  بوقوع حادث  اصطدام قطار  بشخص بالقرب من  مزلقان السعرانيه كفر الدوار.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة " السيد محمد سعد سلطان"، 45 عامًا، ومفيم بكفر الدوار، حيث اصطدم به قطار ركاب بالقرب من مزلقان السعرانية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموني بمستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالوقعة.

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