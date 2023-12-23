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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"جوتيريش": مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في حرب غزة

جوتيريش
جوتيريش
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قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن 136 موظفًا من موظفي المنظمة الدولية، لاقوا حتفهم خلال الحرب المُستمرة في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف "جوتيريش"، في تغريدة على صفحته بموقع "إكس": "قتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يومًا، وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة"، "اضطر معظم موظفينا إلى مُغادرة منازلهم، أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة".

وفى وقتٍ سابقٍ، قال ستيفان دوجاريك، المُتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن العملية الإنسانية في قطاع غزة قد تتوقف قريبًا.

أنطونيو جوتيريش موظفي المنظمة الدولية قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة