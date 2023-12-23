رئيس النمسا يدعو للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى ضرورة وجود طريق للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه ربما يمكن للنمسا أيضا أن تشارك أيضا كوسيط.

وحث الرئيس النمساوي في تصريحات، يوم الجمعة، الأحزاب السياسية في البلاد إلى التصرف بعقلانية في الفترة التي تسبق انتخابات الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني والتي تعقد في العام المقبل.

وقال فان دير بيلين، إن بلاده ملتزمة بدعم كافة قضايا التعاون الأوروبية، مشيرا إلى أهمية زيادة وعي الناخب بخطورة وصول المتطرفين اليمينيين إلى البرلمان الأوروبي في انتخابات يونيو المقبل.

وأوضح فان دير بيلين، أنه على الرغم من العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد فإن النمسا هي واحدة من أغنى دول العالم وتعتز في ذلك بالانتماء إلى الاتحاد الأوروبي والتنسيق معه.