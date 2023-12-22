دراسة صينية: جزيئات البلاستيك تضرب بصحة الأمعاء والمناعة لدى الفئران

توصل فريق من العلماء الصينيين في "معهد البيئة التطبيقية"، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم فى بكين، إلى أن جزيئات البلاستيك الصغيرة يمكن أن تتراكم في أمعاء الفئران وتتسبب في تلف صحة الأمعاء وجهاز المناعة.

وأظهرت الدراسة، التى نشرت نتائجها فى عدد ديسمبر من مجلة "البيئة الدولية"، تعرض الفئران إلى المركب الكيميائي "البوليستيرين مايكرو / نانوبلاستيكس (بس – منبس)، وهى شظايا بلاستيكية بأقطار تتراوح بين "نانومتر واحد إلى خمسة مليمترت، والتى يمكن إطلاقها في البيئة من تدهور النفايات البلاستيكية.

ووجد الباحثون أن هذا المركب الكيميائي يمكن أن يتراكم في أمعاء الفئران مع إحداث تغيير كبير فى تكوين والتمثيل الغذائى للتركيبة الميكروبية المفيدة فى الأمعاء، فضلا عن الكائنات الحية الدقيقة التى تعيش فى الجهاز الهضمي.

فقد أدى ذلك إلى زياد البكتيريا الضارة المحتملة وإنقاص البكتيريا المفيدة فى الأمعاء، مما قد يزيد من خرط الإصابة بالعدوى.. ويعمل هذا المركب أيضا على تعطيل وظيفة الحاجز المعوي، وهو طبقة من الخلايا والمخاط الذى يحمى الأمعاء من المواد الضارة ومسببات الأمراض.

كما يعمل على خفض التعبير عن البروتينات التي تحافظ على تقاطعات ضيقة بين الخلايا والطبقة المخاطية، ما يؤدى إلى إلتهاب وتلف الأنسجة فى الأمعاء.. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركب "البوليستيرين مايكرو/ نانوبلاستيكس (بس– منبس) يمنع تمايز الخلايا التائية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء التى تنظم الإستجابة المناعية.

كما يعمل أيضا على خفض إفراز "الجلوبولين المناعي-أ"، هو نوع من الأجسام المضادة على السطح المخاطى من مسببات الأمراض.