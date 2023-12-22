أسوأ فيلم.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل أزمته مع مصطفى قمر وعلي إدريس

قال الناقد الكبير طارق الشناوي أن سبب الأزمة بينه وبين الفنان مصطفى قمر، كانت بسبب أنه انتقد الفيلم الأخير له وقال أنه من أسوأ الأفلام التي شاهدها في تاريخه إلا أنه فوجئ بقيام مصطفى قمر بسبه وشتمه بسبب رأيه في الفيلم وهذه الشتائم يعاقب عليها القانون، كما أنه ادعى علي أشياء كاذبة مثل مقابلته في مكتبه مصطحبا إحدى الفتيات طالبا منه أن تقوم بالتمثيل.

وقال الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن مصطفى قمر ادعى علي أيضا أنني لم أشاهد الفيلم.

وأضاف الشناوي: المفاجأة أن فريق العمل ردد مقولته أيضا بأنني لم أشاهد الفيلم مشيرا إلى أنهم دافعوا عن الفيلم حتى ولو على شرف وجثة طارق الشناوي مضيفا أن على إدريس مخرج الفيلم انزلق هو الآخر معهم وقال إنني لم أشاهد الفيلم بسبب انتقادي له بأنه تورط رغم تاريخه في إخراج هذا الفيلم الرديء موضحا أن المخرج على إدريس وافق من قبل على إخراج فيلم لرجل أعمال أراد أن يكون بطلا من أجل المادة والفلوس.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.