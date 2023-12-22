أمطار على الوجه البحرى.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد .. معتدل علي جنوب سيناء، وطقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد السبت أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 13 درجة.