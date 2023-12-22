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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 21 شخصًا على الأقل إثر اعتداءات المتمردين شمالي جمهورية أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى
أفريقيا الوسطى
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لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم، من بينهم طفل وجندي، من جراء اعتداءات شنها متمردون استهدفت موقعًا أمنيًا وقرية "نزاكوندو" شمالي جمهورية أفريقيا الوسطى.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن المشرع الاتحادي، إرنست بونانج، ممثل القرية قوله إن المتمردين اعتدوا أولًا على نقاط تفتيش عسكرية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، قبل الاعتداء على سكان مدنيين أدى إلى مصرع نحو 20 آخرين.

وأضاف أن المعتدين أحرقوا منازل بالقرية التي خلت من سكانها.

وتواجه جمهورية أفريقيا الوسطى قتالًا طائفيًا منذ عام 2013، عندما استولى متمردو ما يعرف بجماعة "سيليكا" على السلطة وأجبروا الرئيس آنذاك فرانسوا بوزيز على ترك منصبه، وردت الميليشيات، في وقت لاحق، مستهدفة المدنيين أيضًا في الشوارع.

متمردون إفريقيا الوسطى اعتداءات الميليشيات سكان مدنيين