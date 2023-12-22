ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد ثروت ساخرا: هعمل فيلم قراصنة بولاق مع صديقى جونى ديب

محمد ثروت
محمد ثروت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الفنان محمد ثروت على صورة جمعته بالنجم العالمى جونى ديب، بشكل كوميدى حيث يبحث سبل التعاون فى عمل فنى.

ونشر ثروت على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو '"إنستجرام"، صورة مع النجم العلمى جونى ديب وعلق عليها "أنا وصديقى جونى، بعد جلسة محادثه وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون ما بينا فى فيلم قراصنة بولاق".

وإنهالت التعليقات على الصورة، وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير، وثارت حالة من ردود الفعل الكوميدية بين ثروت ومتابعية.

يذكر أن الفنان محمد ثروت يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبرى، هالة فاخر، محمد ثروت، والإخراج رامى إمام.

IMG_20231222_174302
IMG_20231222_174302
محمد ثروت الفنان محمد ثروت جوني ديب ابو نسب محمد إمام ماجد الكدواني ياسمين صبري