محمد ثروت ساخرا: هعمل فيلم قراصنة بولاق مع صديقى جونى ديب

علق الفنان محمد ثروت على صورة جمعته بالنجم العالمى جونى ديب، بشكل كوميدى حيث يبحث سبل التعاون فى عمل فنى.

ونشر ثروت على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو '"إنستجرام"، صورة مع النجم العلمى جونى ديب وعلق عليها "أنا وصديقى جونى، بعد جلسة محادثه وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون ما بينا فى فيلم قراصنة بولاق".

وإنهالت التعليقات على الصورة، وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير، وثارت حالة من ردود الفعل الكوميدية بين ثروت ومتابعية.

يذكر أن الفنان محمد ثروت يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبرى، هالة فاخر، محمد ثروت، والإخراج رامى إمام.