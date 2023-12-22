الدوري السعودي.. تشكيل أهلي جدة لمواجهة الحزم

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الحزم بملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الجزائري رياض محرز في التشكيل الأساسي للراقي، حيث يقود الهجوم بجانب الفرنسي سانت ألان ماكسيمين، وفراس البريكان.

ويسعى الأهلي لمواصلة زحفه نحو قمة الدوري السعودي، ومزاحمة النصر والهلال على القمة، بالرغم أن الأخير يغرد منفردًا على الصدارة.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 34 نقطة، خلف النصر الوصيف بفارق 3 نقاط، بينما يأتي الحزم في المركز الثامن عشر الأخير وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الحزم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ريان حامد - إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسي - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - سانت ألان ماكسيمين.