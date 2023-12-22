مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فى انقلاب سيارة بأسوان



لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين إثر حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق أسوان- أبو الحسن الشاذلى، شمال شرق أسوان .

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بانقلاب سيارة نقل بطريق أسوان ' - أبو الحسن الشاذلي، وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.

ودلت تحريات المباحث، على أن الحادث وقع نتيجة لانقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من الأشخاص، نتيجة للسرعة الجنوبية، على طريق أبوالحسن الشاذلى بعد ٨ كيلو.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين هما يثرب أبوبكر محمد ٢٤ سنة، وجثة أخرى مجهولة الهوية، فيما أصيب ١٣ آخرين بإصابات مختلفة.

تم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة إدفو، والمصابين إلى مستشفى حورس التخصصى التابع لوزارة الصحة تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.