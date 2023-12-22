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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب دفاية كهربائية.. مصرع ثلاثيني وإصابة زوجته باختناق فى الفيوم 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه، وأصيبت زوجته بحالة إحتناق، بسبب  الدفاية الكهربائية، وتم نقل الجثة والمصابه إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية التي تولت التحقيق.


 كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من مستشفى الفيوم العام بوصول ع. ن، 25سنة، جثه هامدة ووصول زوجته إلى المستشفى وتدعى" د ك 19 سنة"، مصابه بحالة إختناق وصعوبة في التنفس.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم وسيارات الإسعاف إلي مكان الواقعه وتبين أن المتوفي وزوجته مقيمان، بعزبه حنين التابعه لحي قحافه بدائرة قسم ثان الفيوم، وأنهما أصيبت بحالة إختناق من الدفاية الكهربائية ولفظ الزوج أنفاسه في الحال بينما أصيبت الزوجة وتخضع للعلاج.

وأكد مفتش الصحة أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي إثر إصابته بحالة اختناق بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على التدفئة، لفترة طويلة في ظل إغلاق كافة منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، مما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقه هو وزوجته أثناء نومهما.

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