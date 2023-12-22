تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1017 شاحنة و155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 474 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 543 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس.

بينما تغادر السفينتين الرياض والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا والحرية وغادرت اربع سفن هي SUNNY HOLG، امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 2100 طن بضائع و251 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1585 راكب بموانيها.

