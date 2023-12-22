الأسبوع المقبل.. مطار مرسى علم يستقبل 121 رحلة طيران على متنها 24 ألف سائح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 121 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل ما يقرب من 24 ألف سائح أجنبي على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، بزيادة 21 رحلة عن الأسبوع الجاري، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

بينت جدول تشغيل الرحلات المعلنة بالمطارات وصول 121 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك على مدار الأسبوع المقبل.

وارتفع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم بزيادة 21 رحلة طيران سياحية عن الأسبوع الجاري، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة بفنادق مرسى علم.

واستعدت فنادق مرسى علم لاستقبال 24 ألف سائح من 12 جنسية أوروبية مختلفة هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وسلوفاكيا وفرنسا وإنجلترا.

يشار إلى ان أكثر السياح وصولا من الجنسيات الألمانية والتشيكية والبولندية والإيطالية.