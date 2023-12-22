ندوة "رسولنا محمد عليه السلام معلمًا ومربيًا وقدوة حسنة" بمقر المدينة الآمنة بفاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية وحدات تكافؤ الفرص لتمكين النساء والفتيات لأنهن أكثر الفئات تضررًا من التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال توفير معارض مناسبة لبيع منتجاتهن لضمان استدامة أعمالهن التجارية، بالإضافة لتقديم الوعى الاجتماعي والديني والثقافي من خلال اقامة ندوات ثقافية ودينية للسيدات بشكل دوري، وشدد المحافظ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية والدينية الموجهة للمرأة والفتاة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف.

ومن جانبها أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوه دينية، بعنوان "النبي صلى الله عليه وسلم معلمًا ومربيا وقدوه حسنه " حاضر فيها الشيخ عبدالله عطيه حسن مفتش وأمام وخطيب الأوقاف تحدث فيها عن "تعليم النبي صلى الله عليه وسلم " الناس،الأدب والتواضع والعفو والصفح، من خلال تعليم الفهم الصحيح للدين وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.