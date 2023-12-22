غدًا.. "ابو العلا"و" ابو خاطر" و"طه" يحاضرون حكام الفيوم فى معسكر اليوم الواحد

يقوم غدا السبت كل من الكابتن احمد ابو العلا عضو لجنة الحكام الرئيسية والمحاضر الفنى للجنة والكابتن محمد أبو خاطر رئيس لجنة الاعداد البدنى فى لجنة الحكام بإتحاد كرة القدم والكابتن محمد طه نائب رئيس اللجنة بزيارة إلى الفيوم للقاء حكام كرة القدم بالمحافظة وعقد محاضرات فنية وإعداد بدنى للحكام بالمنطقة وذلك فى إطار سياسة اللجنة الرئيسية بعقد معسكر اليوم الواحد مع الحكام فى المناطق .



وصرح الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم انه سيتم عقد محاضرات فنية للحكام فى نادى المعلمين ويعقبها إعداد بدنى للحكام فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو وذلك بحضور كل من الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى لجكام الفيوم .





مما يذكر أنه تم عقد معسكر اليوم الواحد خلال الأسابيع الماضية فى العديد من المحافظات من بينها دمياط والمنيا وسوهاج والاقصر وقنا.