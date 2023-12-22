البيت الأبيض: سنرسل آخر حزمة أسلحة لأوكرانيا.. ولا إمدادات جديدة دون موافقة الكونجرس

أعلنت، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الخميس، أن أمريكا سترسل آخر حزمة مساعدات عسكرية لكييف بحلول نهاية العام الجاري مشيرة إلى أن لا إمداد جديدًا دون موافقة الكونجرس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي: "لا تزال هناك حزمة أخيرة من المساعدات التي يمكننا تقديمها لأوكرانيا".

وأشارت المتحدثة، إلى أن الولايات المتحدة، لم تغير خططها في ما يتعلق بحزمة المساعدات الأخيرة لكييف، إلا أن الحديث عن إمدادات جديدة لدعم أوكرانيا سيكون مستحيلا دون دعم الكونجرس.

وكان صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة استنفدت تقريبا قدرتها على تقديم الدعم لأوكرانيا، ويتعين على الكونجرس الأمريكي أن يوافق على تخصيص مساعدات جديدة لكييف.

وأشار بلينكن إلى أنه يتعين على الكونجرس الأمريكي النظر في تخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يوافق الكونجرس على تقديم مساعدة إضافية لصالح أوكرانيا في أوائل يناير المقبل.

ويطالب الجمهوريون، بموافقة البيت الأبيض على إجراء إصلاح جذري في مجال الحدود والهجرة، مقابل تقديم المال لأوكرانيا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.