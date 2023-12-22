الصين تحث الفلبين على التعقّل والعمل مع بكين لإدارة الوضع بحرًا

عبّر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين عن أمل بلاده في أن تتخذ الفلبين قرارات عقلانية، وتتبع المسار الفعّال الذي يتيح انسجام الجيران بعضهم مع بعض، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشار وانج خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، ردا على تشكيك أثارته وسائل إعلام أجنبية في موقف الصين تجاه النزاعات البحرية مع الفلبين، إلى أن بكين تعمل على معالجة الوضع في البحر وإدارته على نحو مناسب.

وأكد المتحدث أنه عندما يتعلق الأمر بالنزاعات البحرية مع الجيران، "فإن موقف الصين ثابت وجلي ولا يتغير."

وأضاف: "لم يتغير التزامنا بإدارة النزاعات البحرية بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور. ولم يتغير استعدادنا للعمل مع الفلبين لتنفيذ التفاهمات والاتفاقات المشتركة التي تم التوصل إليها سابقا. ولم تتغير سياستنا في العمل مع الفلبين ودول آسيان الأخرى لحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي."

وأردف "أخيرا وليس آخرا، تصميمنا على حماية سيادتنا وحقوقنا ومصالحنا المشروعة لم ولن يتغير."

وتابع المتحدث قائلا "العلاقات الثنائية الآن عند مفترق طرق. وسيعتمد المسار الذي ستسلكه على الاختيار الذي سيتم اتخاذه. ويجب على الفلبين أن تتوخى الحكمة الشديدة بشأن هذا الأمر".