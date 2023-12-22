دفعه شقيقه من الطابق الثالث.. دفن جثة شاب سقط من علو ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب إثر سقوطه من شرفة منزله بسبب مشاجرة مع شقيقه أدت لسقوطه، عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والتحفظ على شفيق المجني عليه للتحقيق.



دفعه من الطابق الثالث

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه "عبد الرحمن محسن" أثناء مشاجرة بينه شقيقه "مهتز نفسياً"، بالشقة التي يقطن بها، دفعه الأخير، فاختل توازن المجني عليه فسقط.



تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تم التقابل مع والدة المتوفي وشقيقته، وبمناقشتهما أفادوا بأنهما يقيمان رفقة المتوفي ويقيم شقيقه الآخر "مهتز نفسيا" بمفرده، وخلال تواجدهما بالشقة محل سكنهم اقتحم شقيق المتوفي الشقة وكسر الباب.



خلال محاولات المتوفي تهدئة شقيقه وتخويفه تعلق بمنشر الغسيل حتى يرجع شقيقه عن أفعاله وخلال ذلك انكسر المنشر وسقط المتوفي من الطابق الثالث جثة هامدة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحفظت القوات على شقيق المتوفي بديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.