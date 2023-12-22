جثة تتدلى من حبل.. دفن عامل شنق نفسه بشركة خاصة في الدقي

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة عامل عثر عليه مشنوقًا داخل إحدى الشركات بمنطقة بين السرايات بالدقي، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.



جثة تتدلى من حبل

وتبين من خلال تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان العامل المتوفي، وجود كسر بالرقبة نتيجة تأرجحه على الحبل مما أدى إلى اختناقه ومن ثم وفاته.



تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا من إحدى الشركات يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل الشركة الكائنة بمنطقة بين السرايات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عامل بالشركة في عقده الخامس مشنوق ومتدلى بحل مربوط نهايته بجنش المروحة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.