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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. زحام جماهيري على أبطال أبو نسب خلال العرض الخاص للفيلم

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم أبو نسب
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رصدت عدسة البوابة نيوز زحام الجماهير علي أبطال فيلم أبو نسب خلال العرض الخاص للفيلم، والذي أقيم مساء اليوم الخميس في إحدى سينمات السادس من أكتوبر، وشهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وعلاء مرسي ومحمود عبد المغني ومحمد فهيم ورامي إمام وأيمن وتار.

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى إجتماعى وسط تصاعد للأحداث.

فيلم أبو نسب محمد إمام