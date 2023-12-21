وزير الري: سنتخذ الإجراءات المناسبة إذا تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصرية واضح من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تملك كل الحقوق في الدفاع عن أمنها المائي.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، سنتخذ الإجراءات المناسبة إذا تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري.

وتابع أن مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف، واشنطن وأطراف أخرى والاتحاد الافريقي ووجود المراقبين المحايدين يجعل الوضع أفضل كطرف رابع يرى بعينه ما يجري في الغرف المغلقة".