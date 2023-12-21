انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بـ "السيراميك" أعلى الدائري بالقليوبية

شهد الطريق الدائري أعلي كوبري مسطرد، المتجه إلى شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بـ "السيراميك" على أتوبيس نقل جماعي، دون إصابات أو خسائر بالأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب حمولة سيراميك من أعلى سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائري وتعطل الحركة المرورية.

وانتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب حمولة سيراميك أعلى سيارة نقل ثقيل على أتوبيس نقل جماعي على "دائري مسطرد" اتجاه شبرا الخيمة، دون أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتمكنت الادارة العامة لمرور القليوبية رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.