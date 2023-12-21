محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير حديقتي غرناطة وميدان روكسى بمصر الجديدة

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف م2، وأعمال تطوير حديقة ميدان روكسى و6 جزر تجميلية بتقاطع شارعى الخليفة المأمون والميرغنى على مساحة 2000م2 والتى انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من تطويرهم بتكلفة تقارب 2 مليون جنيه، فى اطار الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لتجميل الطرق والميادين العامة بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح هذه الحدائق يأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

والتقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بأعمال التطوير فى ميدان روكسى، وعودة متنفس قديم يحمل ذكريات عديدة لأهالى الحى بحديقة غرناطة ونافورتها التى تمثل أحد معالم الحى.

رافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة الأسوار، والإنارة، وزيادة المزروعات، والمساحات الخضراء، وعمل أشكال جمالية، كما تم رفع كفاءة النافورة، والمبنى الإدارى، وعمل مشايات لخدمة رواد حديقة غرناطة.

وضمت أعمال التطوير استخدام اضاءة لا تؤثر على قائدى السيارات، وزراعة عدة حوائط بلاستيكية ذاتية الرى بالزهور وابتكار اشكال تجميلية لخدمة قاطنى المنطقة.