قمة الدوري الألماني.. تحديد موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

كشفت رابطة الدوري الألماني، اليوم الخميس، عن موعد المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في قمة البوندسليجا.

ويستضيف فريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، نظيره بايرن ميونخ وصيف الترتيب في معركة نارية على خطف الصدراة والاقتراب رويدًا من تحقيق لقب المسابقة.

ويتصدر ليفركوزن، جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، وذلك قبل انطلاق فترة العطلات الشتوية، ولكن البافاري لديه مباراة مؤجلة أمام يونيون برلين تقام يوم 24 يناير المقبل.

موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

وحددت رابطة البوندسليجا، يوم 10 فبراير 2024، موعدًا لمباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الألماني.

ويستقبل باير ليفركوزن، نظيره البايرن على ملعبه باي أرينا، بعدما حقق تعادلًا أمام العملاق البافاري في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2-2 على ملعب أليانز أرينا في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ، فاز أمس الأربعاء، على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني، أما باير ليفركوزن سحق ضيفه بوخوم برباعية نظيفة.