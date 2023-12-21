تغيير ملعب مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، تغيير ملعب مباراة الاتحاد والنصر بسبب بطولة كأس العالم للأندية.

وقررت لجنة المسابقات، نقل مباراة الاتحاد مع الرائد، المقرر إقامتها التاسعة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي، من ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نظرًا لعدم الانتهاء من إجراءات التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن استلام المنشآت الرياضية المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية.

وبناء عليه، تقرر تأجيل مباراة الوحدة والرياض في بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، المقرر إقامتها في نفس التوقيت، لتقام يوم الأحد في التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

كما تقرر نقل مباراة الاتحاد والنصر، المؤجلة من الجولة 17 في بطولة دوري روشن السعودي، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية دون إجراء أي تعديل على موعدها.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أجرت تعديل في موعد مباراتي الهلال ضد الوحدة والفتح أمام الشباب في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن، بسبب التزامن مع مباراة الأهلي المصري ضد اتحاد جدة في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.