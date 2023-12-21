سكرتير عام بني سويف يترأس اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة توصيل المرافق

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماع لجنة تنسيق الحفر، لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق قبل تنفيذ بعض مشروعات الرصف ، وذلك بحضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والعقيد مدحت قرني وكيل إدارة المرور ، ومسؤولي شركات المرافق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والغاز والاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق والوحدات المحلية وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الطلبات الواردة للجنة تنسيق الحفر من قبل شركات المرافق (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات) بمراكز ومدن المحافظة، والمتعلقة بإجراء قطوع عرضية وطولية ببعض الشوارع والطرق لتحسين خدمات المرافق، ومنها أعمال حفر لإحلال وتجديد جزئي لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 2 بمدينة إهناسيا، وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرية أبوسليم –مركز بني سويف- وإصلاح وصيانة بعض الأعطال

فيما تم التأكيد على مراجعة كافة البالوعات والأغطية والمطابق والغرف الخاصة بالمرافق للتاكد من تغطيتها حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، بجانب مناقشة طلبات بعض المواطنين الخاصة بتوصيل المرافق والتي تستلزم الموافقة على القيام بأعمال حفر في الطرق والشوارع لتوصيل الخدمة.