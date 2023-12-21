اتحاد المهن الطبية: فتح أبواب مشروع العلاج السبت المقبل

أعلن الدكتور محمد علاء الدين أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح أبواب المشروع يوم السبت القادم 23 ديسمبر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام السادة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى أو التجديد للعام الجديد 2024.

علمًا بأن يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو الأعضاء الراغبين فى إضافة أو حذف عضو بكافة مقرات المشروع.

أما الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط دون حذف أو إضافة فيمكنهم التجديد حتى 31 ديسمبر ( أونلاين فقط ) واستلام الكارنيهات لاحقاً فى أى يوم من العام الجديد، وذلك لغلق أبواب الاتحاد فى الحادى والثلاثين من ديسمبر لأعمال الجرد السنوى طبقاً لتعليمات لجهاز المركزى للمحاسبات.