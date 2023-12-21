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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة الاتجار في الاستروكس بدار السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وبحوزتهم كمية من الاستروكس، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وعرضها علي الطب الشرعي لفحصها. ووجهت لهم تهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار الســـلام.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,250 كيلو جــــرام- سلاح أبيض "مُطــــواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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