محافظ قنا يتابع حالة التلاميذ مصابي الاختناق بالمستشفى العام

انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا الى مستشفى قنا العام فور ورود بلاغ الى غرفة أزمات محافظة قنا بإصابة 20 تلميذا من مدرسة تحيا مصر 1 بمدينة قنا الجديدة باختناق وذلك لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين، راففه حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف كمال رئيس هيئة التأمين الصحى بقنا والدكتور أشرف الاحمر وكيل مدير الشئون الصحية بقنا والاجهزة الأمنية.

من جانبه أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الحالات بسيطة وتم تقديم الرعاية الطبية لهم بالمستشفى،مشيرا إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة التحقيقات في الواقعة ومعرفة سبب الحادث وملابساته.