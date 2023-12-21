وزير الإسكان الزيمبابوى يبحث فرص التعاون مع المقاولون العرب

استقبل المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب السيد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الشركة ووزارة الإسكان فى زيمبابوى.

وحضر اللقاء المهندس أحمد العدلاني والمهندسة هبة أبو العلا عضوا مجلس الإدارة، والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا، والمهندس طارق مكي مدير جهاز متابعة المشروعات، والمهندسة لبنى شتلة مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الإستراتيجية.

وخلال اللقاء رحب المهندس العصار بالوزير الزيمبابوى ومرافقوه، كما تم عمل استعراض لمشروعات الشركة المختلفة داخل مصر وخارجها وخاصة في أفريقيا، كما أشار إلى التجربة المصرية فى مجال التشييد خلال السنوات الاخيرة، وما شهدته مصر من طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى مجال التنمية والعمران، وهو ما أشاد به الوزير معربا عن سعادته بهذا التنوع في المشروعات العملاقة.

وأكد الوزير أن بلاده تبحث الاستفادة من تلك التجربة المصرية الرائدة فى مجال التشييد وأن زيمبابوى تضع خطط للتوسع العمرانى و بناء مدن جديدة وعمل مشروعات فى كافة المجالات وتحتاج إلى التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب المهندس العصار عن استعداد الشركة لبحث فرص التعاون ودراسة المشروعات ذات الأولوية وخاصة فى مجال البنية التحتية فى دولة زيمبابوى، والعمل على الاستفادة من موقعها الجغرافى فى خلق محاور تنموية جديدة، ومؤكدا على استراتيجية الشركة فى التعاون مع الأشقاء من القارة الأفريقية .

على جانب آخر، أشاد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، بشركة المقاولون العرب وبما شاهده من مشروعات خلال زيارته لكوبري تحيا مصر وكوبري طه حسين بالمقطم، معرباً عن تطلعه لاستفادة بلاده من تلك التجربة، كما أكد الوزير إلى ضرورة العمل على تعزيز سبل التعاون مع الشركة باعتبارها واحدة من كبريات الشركات في أفريقيا والشرق الأوسط.