روشن.. ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع للهلال لمواجهة أبها

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة من مساء اليوم نحو ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية"، حيث يستضيف فريق الهلال نظيره أبها ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

ويمتلك الهلال أقوى خطي دفاع وهجوم بدوري روشن، حيث سجل 50 هدفا في 17 مباراة، ولم تهتز شباكه سوى بـ9 أهداف فقط بنهاية منافسات الدور الأول.

من المتوقع أن يقود ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم، هجوم الهلال أمام نظيره أبها.

وجاء تشكيل الهلال المتوقع أمام أبها كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: ميشيل ديلجادو، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ويعتلي الهلال ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 47 نقطة، في حين يتواجد أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.